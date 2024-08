Terraforms Lab : l’extradition de Kwon vers la Corée du Sud de nouveau suspendue

Photo : YONHAP News

L'extradition vers la Corée du Sud de Kwon Do-hyung a de nouveau été suspendue. La Cour suprême du Monténégro l’a annoncé, hier, prétextant l'attente de la détermination de la légalité de son rapatriement, à la demande du Parquet général. La décision finale est ainsi attendue pour le début du mois prochain.Le 1er août, lorsque la Cour d'appel avait confirmé la décision de la Haute Cour d'extrader le fondateur déchu de la société de cryptomonnaies, le Parquet général s'y était opposé. Avant de demander, le lendemain, à la Cour suprême, de déterminer la légalité de ce verdict. En fait, en mars dernier, l’extradition du sud-Coréen avait été acceptée par la Haute Cour et la Cour d'appel. Cependant, après une objection du Parquet général, la Cour suprême était revenue, le 5 avril, sur cette décision. Si cette dernière maintient son premier verdict, Kwon devra recommencer le processus d'extradition depuis le début.Séoul et Washington réclament tous deux le sud-Coréen. Ce dernier, quant à lui, avait explicitement demandé au tribunal local de le renvoyer dans son pays natal. Dans celui-ci, la peine maximale pour délit économique est de quarante ans. Aux USA, en revanche, il pourrait être condamné à plus de cent ans d’emprisonnement.