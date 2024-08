Photo : YONHAP News

Un Canadien, ancien employé des Nations unies et expert de la Corée du Nord, a été arrêté en Suisse pour espionnage.Selon les rapports de médias allemands et suisses, dont Der Spiegel et Tages-Anzeiger, hier, l’individu a été arrêté par les autorités suisses il y a déjà plusieurs mois et fait l'objet d'une enquête pour activités illégales de renseignement politique et militaire.Il a été rapporté que le quinquagénaire avait eu des contacts réguliers avec des personnalités nord-coréennes, y compris des diplomates à Genève, et qu’il s’était fréquemment rendu en Chine.D’après les médias locaux, il est soupçonné d'espionner pour les services de renseignement militaire chinois et de leur transmettre des informations sur le royaume ermite.