La Corée du Sud et les USA vont lancer conjointement un coronographe solaire

Photo : YONHAP News

Un coronographe solaire, développé par l’Administration aérospatiale de Corée (KASA), l’Institut coréen d'astronomie et de sciences spatiales (KASI) et l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace (NASA), va être lancé aux Etats-Unis en octobre. C'est ce qu'ont annoncé la KASA et le KASI hier, lors d'un briefing .Le coronographe est une lunette astronomique, un télescope spécialisé, capable d'observer la couronne solaire, la région la plus externe de l'atmosphère. Cette dernière est plus d'un million de fois plus sombre que la surface du soleil.Ce téléscope sera tiré du centre spatial Kennedy à bord d’un lanceur Falcon 9 de la société américaine Space X. Après avoir été installé sur la Station spatiale internationale, il subira une période d’essai et fonctionnera entre six mois à deux ans au maximum. Lorsque des observations réelles du vent solaire et de divers autres phénomènes seront disponibles, elles permettront de prédire avec précision les conditions météorologiques dans l'espace.Les chercheurs ont expliqué qu'il s'agissait du premier programme de coopération internationale mené en Corée du Sud, dont l'ensemble du processus, de la conception à la production, a été effectué conjointement avec la NASA. Séoul y a investi environ 13 millions d’euros, contre 20 millions d’euros du côté américain.