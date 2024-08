USA : un Américain arrêté pour avoir aidé des travailleurs nord-coréens en TIC

Photo : YONHAP News

Un Américain a été arrêté pour avoir aidé des nord-Coréens à travailler pour des entreprises américaines et britanniques du secteur des TIC. Selon le département de la Justice des Etats-Unis, Matthew Isaac Knoot est accusé d’avoir coopéré pour les faire passer pour des citoyens américains. Ce trentenaire qui vit à Tennessee est également inculpé pour complicité de blanchiment de leurs revenus à l’aide de comptes bancaires nord-coréens et chinois.Knoot a dirigé un « laptop farm » où plusieurs ordinateurs portables sont connectés au même réseau Internet. Un système qui a permis de faire croire que les employés nord-coréens se connectaient depuis les Etats-Unis, et non pas depuis la Chine, où ils étaient réellement basés.La justice américaine a déclaré qu’ils avaient télétravaillé pour des sociétés de technologie et de finance, ainsi que des médias, causant à ces derniers des dommages de plusieurs centaines de milliers de dollars. Ces usurpateurs d'identité ont gagné plus de 250 000 dollars entre juillet 2022 et août 2023.La chaîne américaine CNN a rapporté que des milliers de travailleurs nord-coréens dans l’informatique contournent les sanctions et transfèrent des centaines de millions de dollars à Pyongyang chaque année. Et ces fonds sont utilisés pour le développement d’armes du régime. Selon des experts, l’année dernière, environ la moitié du programme de missiles nord-coréen a été financée par des cyberattaques et des vols de cryptomonnaies.