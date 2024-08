Vague de chaleur : 12 morts en une semaine

Photo : YONHAP News

Alors que la canicule persiste au pays du Matin clair, entre le 20 mai et le 7 août, 2 004 personnes se sont rendues aux urgences à cause d’une maladie liée à la chaleur.Selon l’Agence de contrôle et de prévention des maladies (KDCA), quatre cas sur dix sont survenus ces sept derniers jours. Cette année, dix-neuf personnes ont succombé à des coups de chaleur, et parmi celles-ci, douze sont décédées ce mois-ci.78 % des patients étaient des hommes et 32 % avaient plus de 65 ans. Par métier, les travailleurs effectuant des tâches répétitives étaient les plus nombreux.Bien que la plupart des incidents ait eu lieu pendant la journée, près de 20 % des cas se sont produits la nuit ou tôt le matin. 79 % d’individus ont commencé à se sentir mal lorsqu’ils étaient à l’extérieur, par exemple sur des chantiers ou dans des champs.La KDCA a préconisé de boire de l'eau régulièrement et d’éviter les activités en extérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée.