JO : qui va décrocher la 14e médaille d’or pour la Corée du Sud ?

Photo : YONHAP News

Aux Jeux de Paris, les athlètes sud-coréens ont remporté, jeudi, leur treizième médaille d'or, grâce à la victoire de Kim Yu-jin en finale de taekwondo dans la catégorie des -57 kg dames. Et c’est un record pour la Corée du Sud. Ce résultat égale celui des JO de Pékin en 2008 et quatre ans plus tard de Londres.L'attention des habitants du pays du Matin clair se porte donc désormais sur la possibilité de décrocher une quatorzième breloque d’or. Les disciplines dans lesquelles la délégation sud-coréenne peut espérer être titrée sont le taekwondo, le pentathlon moderne, l'athlétisme et enfin l'haltérophilie.En taekwondo, Park Tae-joon et Kim Yu-jin sont déjà montés sur la plus haute marche du podium. Seo Geon-woo, dans la catégorie de 80 kg hommes, et Lee Da-bin chez les plus de 67 kg femmes doivent eux aussi concourir. Deux médailles d’or sont donc en jeu aujourd'hui et demain.Au pentathlon moderne, les sud-Coréens ont obtenu de bons résultats lors des dernières compétitions internationales. Ils sont donc, là aussi, en bonne position pour tenter de devenir champions olympiques samedi et dimanche.Sinon, dans la nuit d'aujourd'hui à demain, heure coréenne, Woo Sang-hyeok participera à la finale du saut en hauteur masculin. Samedi, Seo Chae-hyun, qualifiée pour la finale d'escalade sportive, suscite également l’attention du public qui espère la voir revenir au pays avec l’or autour du cou. Enfin, pour le dernier jour de ces Olympiades, Park Hye-jeong, dans la catégorie des plus de 81 kg en haltérophilie féminine, visera, elle aussi, la plus haute marche du podium.