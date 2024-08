15 août : la grâce présidentielle pourrait être accordée à Kim Kyoung-soo et Cho Yoon-sun

Photo : YONHAP News

Kim Kyoung-soo et Cho Yoon-sun pourraient être graciés à l’occasion du Jour de la libération de la Corée du joug japonais, le 15 août. Leurs noms figurent sur la liste établie par le Comité d'examen des grâces du ministère de la Justice. Si elle est accordée, il s'agira de la cinquième grâce sous le gouvernement de Yoon Suk Yeol.Kim, l’ex-gouverneur de la province de Gyeongsang du Sud, avait été condamné à deux ans de prison dans une affaire de manipulation des commentaires en ligne, dite « Druking ». Mais, il a été exempté du reste de sa peine à la fin de l'année 2022 par une grâce du Nouvel an. Cependant, il n'a pas bénéficié d'une réhabilitation et n’est donc pas autorisé à se présenter à des élections avant décembre 2027. Si sa réhabilitation est accordée, il pourrait alors retourner sur la scène politique.Cho, l'ancienne ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, quant à elle, avait été condamnée à un an et deux mois de prison dans « l’affaire de la liste noire dans le milieu culturel ». Elle a déjà purgé sa peine au cours des procédures d'enquête et de jugement.Après la soumission de la liste au chef de l’Etat par le ministre de la justice, Park Sung-jae, la décision finale sera prise lors de la réunion du Conseil des ministres le 13 août. Un responsable du Bureau présidentiel de Yongsan a déclaré que, comme les procédures étaient en cours, aucune décision n'avait encore été prise.