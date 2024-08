Bourse : flux net des investissements étrangers pour le 9e mois d’affilée

Photo : YONHAP News

Les investissements étrangers dans les actions sud-coréennes ont enregistré un afflux net de 1,86 milliard de dollars en juillet. C’est ce que nous apprennent les données de la Banque de Corée (BOK) publiées aujourd’hui. Les fonds étrangers entrant sur le marché sud-coréen ont ainsi dépassé les fonds sortants pour le neuvième mois consécutif.Cette embellie est notamment attribuable aux perspectives positives dans le secteur des semi-conducteurs à l’échelle mondiale. Pourtant, l’achat net a baissé par rapport au mois précédent. En dehors des ventes pour réaliser les bénéfices, la raison principale réside dans l’incertitude croissante due aux restrictions américaines sur les exportations de puces électroniques vers la Chine.En ce qui concerne les investissements étrangers dans les obligations sud-coréennes, ils ont connu une entrée nette de 380 millions de dollars. Ce grâce au maintien de la demande des titres de créances à moyen et long terme, en dépit des ventes des certains investisseurs qui voulaient profiter de la baisse des taux d’intérêt du marché.Enfin, la volatilité quotidienne du taux de change won/dollar a diminué par rapport à mai et juin, avec 3,3 wons et 0,24 %.