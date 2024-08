JO : avec deux bronzes de plus, la Corée du Sud compte désormais 30 médailles

Photo : YONHAP News

A la veille de la clôture des JO de Paris, la Corée du Sud a pu ajouter deux médailles de bronze à son compteur. Quelques heures avant que la taekwondoïste Lee Da-bin monte sur la dernière marche du podium, dans la catégorie -67 kg, dames, au Grand Palais, l’équipe féminine de tennis de table en a fait de même.En effet, lors du match pour la médaille de bronze tenu à l’Arena Paris Sud, Shin Yu-bin, Lee Eun-hye et Jeon Ji-hee ont battu les Allemandes 3-0. C’est la première fois, en seize ans, que les pongistes sud-coréennes obtiennent une récompense dans cette catégorie.Les fans de « Piyagui » ou « Poussin », c’est ainsi qu’est surnommée Shin, étaient contents de voir leur star devenir double médaillée dans la Ville Lumière. La jeune femme de vingt ans, rappelons-le, avait déjà obtenu une breloque de bronze en double mixte.Aux JO d’été 2024, les pongistes sud-coréens ont donc gagné deux médailles de bronze. Il s’agit de leur meilleur résultat depuis les Jeux de Londres en 2012 (une médaille d’argent).Avec désormais treize médailles d’or, huit d’argent et neuf de bronze, la Corée du Sud se situe au septième rang du classement général. Trente breloques, c’est une de moins qu’à Londres. Avant la cérémonie de clôture, les sud-Coréens espèrent encore remporter des récompenses et ce notamment en haltérophilie et en pentathlon moderne.C’est la Chine qui occupe le trône. Elle est suivie des Etats-Unis. Quant au pays hôte des JO, la France, elle se retrouve à la cinquième position.