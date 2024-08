JO : Seong Seung-min remporte le bronze en pentathlon moderne

Photo : YONHAP News

En cette dernière journée des Jeux Olympiques d’été 2024, une bonne nouvelle est arrivée de Paris. La sud-Coréenne Seong Seung-min est montée sur la dernière marche du podium dans l’épreuve individuelle dames de pentathlon moderne qui s’est déroulée au Château de Versailles.Le pentathlon moderne aux Olympiades, rappelons-le, se dispute en quatre épreuves combinant cinq sports, l’escrime, la natation, l'équitation, le tir au pistolet et la course à pied. Et avec un total de 1 441 points, la jeune femme de vingt-et-un ans est arrivée derrière la Hongroise Michelle Gulyas (1 461 points) et la Française Elody Clouvel (1 452 points).C’est une première, non seulement pour une sud-Coréenne mais aussi pour une femme asiatique, de remporter une breloque lors des Olympiades en pentathlon moderne.