JO : l’haltérophile Park Hye-jeong gagne la dernière médaille de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Quelques heures à peine avant la clôture des JO d’été 2024, Park Hye-jeong a ajouté une médaille d’argent au palmarès sud-coréen, en haltérophilie femmes +81kg.Lors de la finale qui a eu lieu, ce dimanche, l’Arena Paris Sud, l’haltérophile sud-coréenne a soulevé 131kg à l'arraché et 168kg à l'épaulé-jeté, ce qui fait au total 299kg. Sa rivale chinoise, Li Wenwen, un total de 309kg.Un peu plus tôt, Seong Seung-min est montée sur la dernière marche du podium dans l’épreuve individuelle dames de pentathlon moderne qui s’est déroulée au Château de Versailles.C’est une première non seulement pour une sud-Coréenne mais aussi pour une femme asiatique de remporter une breloque lors des Olympiades en pentathlon moderne.Avec treize médailles d’or, neuf d’argent et dix de bronze, la Corée du Sud termine les Jeux de Paris en huitième position du classement général.