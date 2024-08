Photo : KBS News

En ce deuxième lundi du mois d’août, les sud-Coréens se réveillent sous un temps magnifique. En effet, le soleil brille, mais il laissera place à quelques gouttes de pluie dans la l’après-midi, dans le tiers nord du pays.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait déjà 29°C à Séoul, tout comme à Suwon. Les territoires insulaires de Jeju, la région de Busan ainsi que celle de Mokpo enregistrent un mercure de 28°C. Il fait 26°C à Gangneung et 27°C à Daejeon et Daegu.Dans la seconde partie de journée, la maximale sera de 35°C dans la capitale, à Andong, Cheongju et dans le Jeolla du Sud. 34°C sont prévus à Jeju, Daegu ainsi qu’à Jeonju et 33°C à Busan.