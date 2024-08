JO : rendez-vous en 2028 à Los Angeles

Photo : YONHAP News

Clap de fin pour Paris 2024. Les Olympiades se sont achevées en grandes pompes hier dans la Ville Lumière, qui ne les avait pas accueillies depuis plus de cent ans. La cérémonie de clôture s’est déroulée au Stade de France, dix-sept jours après celle d’ouverture, historique, qui avait vu les athlètes du monde entier parader sur la Seine.Park Tae-jun, médaillé d'or en Taekwondo et Im Ae-ji, médaillée de bronze en boxe, ont été désignés porte-drapeaux de la délégation sud-coréenne pour cet événement. Li Se-wung et Kim Mi-rae, pour la Corée du Nord, ont eux aussi participé à cette cérémonie d'adieu.Pour cette édition, plus de 15 000 sportifs venus de 205 nations, y compris la délégation des réfugiés, se sont affrontés dans 32 disciplines afin de décrocher près de 329 récompenses.La Corée du Sud a terminé les jeux à la huitième place du classement général, avec treize médailles d'or, neuf d'argent et dix de bronze. Elle a donc décroché trente-deux médailles, toutes couleurs confondues. Il s'agit de la deuxième meilleure performance après Séoul en 1988, où les guerriers de Taegeuk avaient obtenu trente-trois récompenses.Les athlètes du pays du Matin claire ont d'ailleurs largement dépassé l'objectif fixé par le comité olympique de Corée (KOC), qui avait parlé de seulement cinq médailles d’or.Les Etats-Unis ont réussi à garder leur titre olympique pour la quatrième fois consécutive au classement général, avec 40 médailles d'or, 44 d'argent et 42 de bronze. La Chine s'est classée à la deuxième place, et le pays hôte, la France, cinquième, derrière l’Australie et le Japon.Rendez-vous donc dans quatre ans, à Los Angeles, pour toujours plus de médailles, pour toujours plus de sport !