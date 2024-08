Exportations : les semi-conducteurs et les voitures en représentent plus de 30 % au 2e trimestre

Photo : YONHAP News

Les parts des semi-conducteurs et des voitures ont atteint, au deuxième trimestre de cette année, 20,3 et 11,4 % du total des exportations sud-coréennes. C’est un record historique, avec 31,7 % lorsqu’on les comptabilise ensemble.La proportion des expéditions combinées de ces deux industries a dépassé la barre des 25 % pour la première fois au quatrième trimestre 2017, avec 26,9 %. Avant d'atteindre 29,7 % au premier trimestre 2024.Quant à leur valeur, elle s'est établie à 54,3 milliards de dollars. C’est la somme la plus importante enregistrée depuis le début des statistiques en la matière.La vente à l'étranger des puces sud-coréennes est propulsée par la hausse de la demande en mémoire à large bande passante (HBM) et en dispositif de mémoire à l'état solide (SSD), indispensables à l'intelligence artificielle (IA).En ce qui concerne les voitures, si le marché des véhicules électriques stagne ces derniers jours, la demande en modèles à haute valeur ajoutée dont les hybrides et les SUV progresse, notamment aux Etats-Unis.