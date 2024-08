Coûts de la défense : la 6e réunion sur le SMA se tient à Washington

Photo : KBS News

Le sixième volet des négociations du 12e Accord spécial sur le partage des coûts du stationnement de GIs en Corée du Sud (SMA) commence aujourd'hui à Washington. Et ce, pour une durée de trois jours. C'est ce qu'a fait savoir le département d'Etat américain vendredi, heure locale, via un communiqué.Cette réunion se tient un mois après sa dernière édition, qui s’est déroulée du 10 au 12 juillet à Séoul.La Corée du Sud et les Etats-Unis avaient lancé leurs discussions en avril à Hawaï. Ils les avaient poursuivies en mai à Séoul, puis à deux reprises en juin, une fois à Washington et une autre à Séoul.Les deux pays doivent avancer cette fois dans les discussions autour des principales questions comme les frais de la défense et les critères de calcul du taux d’augmentation.A l'issue de la quatrième réunion, une source diplomatique sud-coréenne avait annoncé avoir approfondi les consultations sur les points d'intérêt commun, alors que l'ambassade américaine à Séoul avait indiqué que les deux parties se dirigeaient ensemble pour aboutir à un compromis permettant la sécurité conjointe.