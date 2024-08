Inondations au Nord : Kim III s'engage à protéger les sinistrés et refuse toute aide humanitaire

Photo : YONHAP News

Quelque 15 000 sinistrés nord-coréens vont être transférés à Pyongyang pour se mettre à l'abri des intempéries. Et la Corée du Nord va réaliser la reconstruction de ses régions dévastées par les fortes pluies par ses propres moyens, sans aide extérieure. C'est ce qu'a déclaré Kim Jong-un, lors de sa visite, jeudi et vendredi derniers, en Pyongan du Nord, l'une des régions les plus lourdement frappées par les récentes précipitations torrentielles.Selon la KCNA, l’Homme fort de Pyongyang en a profité pour souligner que la protection et l'éducation des enfants constituent l’affaire d'Etat la plus importante, avant d'ajouter que tous les travaux de rénovation seront pris en charge par le régime.L'agence centrale de presse nord-coréenne a également rapporté que le dirigeant nord-coréen avait annoncé que les enfants, les personnes âgées, les malades ou encore les mères avec petits enfants pourraient séjourner dans la capitale pour deux ou trois mois, qui correspond au délai de reconstruction, selon lui, des maisons et des infrastructures détruites.Toujours d'après le média nord-coréen, Kim a assuré que ce serait le comité central du Parti des travailleurs lui-même qui prendrait soin de ces sinistrés. Et il n'a pas oublié non plus les habitants qui vont rester dans leur région fortement touchée. En effet, ils se verront fournir, non seulement les nourritures et les couchages, mais aussi les produits sanitaires et d’hygiène.Le leader du régime ermite a ainsi reconnu les préjudices d'envergure que son pays avait subis. Mais il a de nouveau refusé toute aide humanitaire, proposée par Séoul, mais aussi par l'Unicef, Moscou et Pékin.Dans la foulée, Kim a encore une fois dénoncé l’attitude des médias sud-coréens qui auraient, selon lui, relayé de fausses informations concernant le bilan des pertes humaines et matérielles au nord du 38e parallèle après les inondations. Ce qui confirme de nouveau, toujours d'après le jeune dirigeant, que la Corée du Sud reste l'ennemi principal de sa nation.