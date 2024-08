Le ministère des Sports va enquêter sur l’Association coréenne de badminton

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme a rendu public, aujourd'hui, son projet d'enquête sur le fonctionnement de l'Association coréenne de badminton (BKA).Dans un communiqué de presse publié par le ministère, les enquêtes, à caractère juridique, porteront sur la gestion des badistes blessés, l'entraînement concentré sur les matchs par équipes, la participation des sportifs aux compétitions contre leur gré, et l'exécution des subventions gouvernementales. L'association en question a reçu pour cette année 7,12 milliards de wons, soit environ 4,8 millions d'euros.En effet, tous ces problèmes ont été évoqués par An Se-young, la médaillée d'or en badminton individuel femmes aux Jeux de Paris 2024, peu de temps après avoir remporté cette récompense. Elle a surtout exprimé son mécontentement quant à la mauvaise gestion par la BKA de sa blessure subie lors des 19e Jeux asiatiques l'année dernière.Les enquêtes seront constituées d'entretiens avec le personnel de la BKA et de l'équipe nationale de la discipline, tout comme de l'analyse sur le terrain et des consultations des experts. Les résultats seront rendus publics en septembre.Qui plus est, le ministère se penchera sur les questions suivantes : la transparence du processus de sélection des badistes qui représentent le pays sur la scène internationale, l'efficacité de la dépense des subventions par l'association et l'équité contractuelle entre la BKA et ses sportifs.Le ministère a ainsi souhaité qu'à l'issue de ces enquêtes puissent s'élaborer des mesures permettant de développer et de rationnaliser non seulement le badminton mais aussi les autres sports du pays.