Espace : une pluie d’étoiles filantes est prévue pour ce soir

Photo : YONHAP News

Ce soir, levez les yeux vers le ciel. Un spectacle cosmique exceptionnel va se dérouler, avec une pluie d'étoiles filantes dans le ciel nocturne. L'essaim de météores des Perséides, l'un des trois plus grands phénomènes de ce type, atteindra son pic entre 23h30 et l'aube. Jusqu'à 100 météores par heure pourraient être observés.L'observation des étoiles filantes sera particulièrement favorable ce soir, car la lune se couchera à 23h, permettant une meilleure visibilité sans interférence lumineuse. Les météores sont en réalité des débris de comètes qui, attirés par la gravité terrestre, brûlent en entrant en contact avec l'atmosphère, créant le phénomène d’étoiles filantes.Pour profiter pleinement de ce spectacle, il est conseillé de s'éloigner des lumières de la ville et de choisir un lieu sombre avec une vue dégagée. Le Musée national des sciences de Gwacheon diffusera également l'événement en direct sur YouTube, permettant à un large public de suivre ce phénomène exceptionnel.