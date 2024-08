JO : le président Yoon envoie un message d’encouragement aux athlètes

Photo : YONHAP News

Le président de la République a encouragé, hier, les athlètes sud-coréens qui ont participé aux Jeux de Paris 2024 à l’occasion de leur fermeture.Yoon Suk Yeol a écrit sur Facebook qu’ils avaient fait de leur mieux pour dépasser leurs limites, donnant du courage et émouvant leurs compatriotes. Il a souligné que les sud-Coréens n'oublieraient jamais ces dix-sept jours de JO.Le chef de l’Etat a déclaré que tous les athlètes et leurs entraîneurs avaient fait du beau travail. Avant d’ajouter que, même si le pays du Matin clair avait envoyé sa plus petite délégation depuis 1984, il avait récolté 32 médailles, dont treize en or, neuf en argent et dix en bronze.Enfin, le numéro un les a encouragés de ne pas arrêter sur un échec, en indiquant qu’il soutiendra avec toute la population l’avenir du sport du pays dirigé par eux.