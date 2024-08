Kim Yong-hyun et Shin Won-sik nommés aux postes de ministre de la Défense et de chef du NSO

Photo : YONHAP News

Le président de la République a choisi Kim Yong-hyun pour diriger le ministère de la Défense. Il a aussi proposé à Shin Won-sik, l’actuel chef de la Défense, le poste de chef du Bureau de la sécurité nationale (NSO).Lors d’un briefing, tenu aujourd’hui au Bureau présidentiel de Yongsan, le secrétaire général a expliqué que Kim, un expert en défense et en sécurité, avait occupé plusieurs postes importants en la matière. Chung Jin-suk a fait savoir que le candidat comprenait bien les intentions du commandant suprême de l’armée en tant que premier chef du service de sécurité présidentiel de l’administration.Quant à Shin, l’exécutif a déclaré qu’il convenait au poste de chef du NSO grâce à sa riche expérience sur le terrain et à sa haute compréhension des questions de sécurité en tant que ministre de la Défense.D’ailleurs, le secrétaire général a fait savoir que le président de la République avait créé un nouveau poste d’assistant spécial à la sécurité des affaires diplomatiques, et avait désigné le conseiller à la sécurité nationale, Chang Ho-jin, comme son premier chef. Ce dernier a occupé les postes d’ambassadeur de Corée du Sud en Russie et de premier vice-ministre des Affaires étrangères.