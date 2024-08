L’actuel vice-ministre de la Justice nommé procureur général

Photo : YONHAP News

Le président de la République a nommé, hier, Shim Woo-jung procureur général. Cela fait environ sept mois qu’il avait entamé ses fonctions en tant que vice-ministre de la Justice.Le Bureau présidentiel de Yongsan a expliqué que le candidat avait la confiance des membres du Parquet et connaissait bien l’administration judiciaire. Il a été directeur général du département des enquêtes médico-légales et procureur adjoint du Parquet général, ainsi que chef du bureau de planification et de coordination du ministère de la Justice.Quant aux enquêtes visant les ancienne et actuelle Premières dames, Shim a déclaré qu’il était important de respecter la loi et les principes compte tenu des preuves et de la jurisprudence. En ce qui concerne les demandes de destitution de procureurs par le Minjoo, la première force de l’opposition, il a dit faire en sorte que le Parquet travaille de manière correcte. Il a aussi souligné qu’il concevrait vite des mesures pour résoudre le retardement des enquêtes et de procès.Une fois nommé officiellement après l’audience de confirmation, Shim prendra le relais de Lee Won-seok, le 16 septembre.