Météo : risques de précipitations sur toute la moitié ouest dans l'après-midi

Photo : KBS News

Aujourd’hui, comme hier, le pays du Matin clair se réveille sous un grand soleil. Cependant, cette tendance ne va pas durer et Météo-Corée prévoit des précipitations dans toute la moitié ouest dans la seconde partie de journée.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait chaud. 30°C sont enregistrés à Séoul, et 29°C à Jeonju et Suwon. Il fait 28°C sur la côte sud et dans les territoires insulaires de Jeju. Dans les régions intérieures il fait légèrement plus frais : 26°C à Daejeon et 25°C à Andong.Dans l’après-midi, il fera 35°C sur toute la côte ouest, 33°C sur la côte sud ainsi que 34°C à Daegu et Andong. Gangneung enregistrera 32°C et Cheongju la maximale avec 36°C.