Paralympiques : la Corée du Sud ambitionne de gagner plus de cinq médailles d’or

Photo : YONHAP News

Après les Jeux olympiques, c’est au tour des paralympiques ! Une réunion inaugurale de l’équipe sud-coréenne s’est tenue, hier, à Séoul.A Paris, la Corée du Sud sera représentée par 83 athlètes dans 17 disciplines, dont le tir à l’arc, le badminton et la natation, ainsi que de 94 membres de la direction. Parmi eux, Seo Min-kyu, joueur de boccia, né en 2005, est le plus jeune, et l'archère Kim Ok-geum, née en 1960, la plus âgée.L’objectif des guerriers de Taegeuk et de remporter plus de cinq médailles d’or et de terminer parmi les vingt meilleurs dans le classement général.La première mission, composée de 104 personnes, s’envolera, mercredi, pour Paris. Elle restera à la Maison du Handball, à Créteil. Les autres doivent les rejoindre le 21 août.