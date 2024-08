Photo : YONHAP News

Un nouveau cas de peste porcine africaine (PPA) a été confirmé, lundi, à Yeongcheon, dans le Gyeongsang du Nord. Il a été détecté dans une ferme qui élève près de 1 400 cochons.Il s’agit de la septième confirmation de l’année. La dernière remonte au 7 juillet à Yecheon, dans la même province du sud-est de la péninsule. Et rappelons que Yeongcheon en a déjà été victime en juin.Afin de stopper nette la propagation, le Premier ministre, Han Duck-soo, a demandé aux autorités gouvernementales et locales concernées de procéder à des mesures, et ce conformément aux directives d'urgence.