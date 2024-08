Pyongyang fustige de nouveau la politique hostile de Washington à son égard

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord s’en est de nouveau prise à la politique la concernant de l’administration de Joe Biden.Son agence de presse officielle a affirmé aujourd’hui que « les chefs de la diplomatie et de la sécurité américaines font du renforcement de la coopération sécuritaire avec Séoul et Tokyo visant à contrer Pyongyang un exploit important de leur politique étrangère ». Selon la KCNA, Washington utilise ainsi ses deux principaux alliés d’Asie comme « boucliers humains » dans une guerre nucléaire.Toujours d’après le média d’Etat, même à quelques mois à peine de la fin de son mandat, l’administration Biden reste toujours attachée à sa politique hostile à l’égard de Pyongyang. Et la menace nucléaire de celui-ci, dont les Etats-Unis continuent de parler, en est une conséquence.L’agence a également accusé tous les précédents gouvernements américains « d’avoir amené le Nord à se doter de l’arme atomique et à s’engager sur un chemin de dissuasion nucléaire ».Dans le même temps, le régime communiste s’est défendu d’avoir renforcé ses capacités offensives face à l’accentuation des menaces militaires de Washington à son encontre et pour assurer sa sécurité nationale et la vie de son peuple.