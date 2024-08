« Army-2024 » : présence d’une figure clé du développement de missiles nord-coréens

Photo : YONHAP News

La Russie organise, depuis hier à Moscou, une nouvelle édition de sa foire militaire internationale, baptisée « Army-2024 ». Objectif : présenter ses armes sophistiquées aux pays proches d’elle.Parmi ceux-ci, la Corée du Nord. Sa délégation semble être conduite par Kim Jong-sik, directeur adjoint du département de l'industrie des munitions du Parti des travailleurs.Selon Radio Free Asia (RFA), radio américaine, les images de la cérémonie d’ouverture de l’événement, diffusées par les médias russes, le montrent en train d’écouter le discours que Vladimir Poutine y prononce en visioconférence.Sachez que Kim est une des chevilles ouvrières du développement de missiles nord-coréens. Il accompagne très souvent le dirigeant suprême, lorsque celui-ci visite les principaux sites de fabrication de ces engins. Il a participé au lancement, en 2012, d’une fusée de longue portée transportant le satellite « Kwangmyongsong 3 ». Ce qui lui a valu le titre de « héro de la République ».Son nom a été inscrit sur la liste noire du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que sur celles de la Corée du Sud, des Etats-Unis et de l’Union européenne. Les Etats membres de l’Onu doivent donc interdire son entrée sur leur territoire. Néanmoins, le pays de Poutine ne le fait pas.Il paraît possible que le haut responsable du parti nord-coréen profite de son déplacement dans la capitale nord-coréenne pour rencontrer ses interlocuteurs locaux et échanger avec eux sur le développement d’armes, en particulier le missile balistique intercontinental (ICBM).