Séoul fait part de sa profonde préoccupation concernant la récente frappe israélienne sur une école à Gaza

Photo : YONHAP News

Séoul s’est dit profondément préoccupé à l’égard des frappes israéliennes sur l’école Al-Tabi’een de la ville de Gaza. Il a également présenté ses condoléances aux familles et proches des victimes civiles tuées lors de ce bombardement de samedi.Le gouvernement sud-coréen en a fait part dans un communiqué publié, hier, par le porte-parole de son ministère des Affaires étrangères. Il s’est emparé de l’occasion pour exhorter les pays en conflit à honorer les obligations de protéger les civils et de respecter le droit international.L’administration de Yoon Suk Yeol les a également appelés à accepter de reprendre les discussions en vue d’un cessez-le-feu immédiat et de libération d’otages.A en croire la défense civile de la bande de Gaza, administrée par le mouvement palestinien Hamas, plus de 90 personnes ont péri dans le raid sur l’école, qui servait d’abri à des populations déplacées. Et au moins 19 terroristes du Hamas et du Jihad islamiste ont été éliminés.