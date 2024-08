Musée de l’indépendance : la polémique continue autour de la nomination du nouveau directeur

Photo : YONHAP News

Le président de la République a nommé, le 6 août, Kim Hyung-suk au poste de directeur du Musée de l’indépendance. Cela a aussitôt suscité une vive controverse.La raison : celui-ci est considéré comme une figure de ce qu’on appelle « New Right », ou la Nouvelle droite, un néo-conservatisme à la coréenne. Ce courant de pensée politique défend souvent la colonisation japonaise de la Corée, de 1910 à 1945, et dénigre aussi les héros de l’indépendance. Une raison suffisante, donc, pour amener beaucoup de Coréens à réagir fortement.Afin de tenter de calmer leurs esprits, l’intéressé s’est exprimé, hier, dans une conférence de presse. Kim est alors revenu notamment sur ses propos tenus lors d’un entretien précédant sa désignation. En effet, il avait dit que durant les 35 ans d’occupation, les Coréens avaient été de nationalité japonaise. A ce propos, hier, il a indiqué avoir alors bel et bien ajouté que c’est la raison pour laquelle les Coréens avaient milité pour obtenir l’indépendance de leur pays et pour retrouver leur souveraineté nationale. Il a donc catégoriquement refusé son départ.Et la polémique, elle, ne désenfle pas. L’Association des pères de l’indépendance et de leurs descendants est vent debout. Elle continue alors de réclamer le retrait de sa nomination. Elle menace aussi de boycotter la cérémonie officielle que le gouvernement doit organiser, ce jeudi, le jour de la fête nationale de la libération, si Kim est maintenu à son poste d’ici là.L’association est allée jusqu’à annoncer son intention de demander l’ouverture d’une enquête judiciaire sur tous ceux qui sont impliqués dans sa nomination.