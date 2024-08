Grâce présidentielle du 15 août : annonce de la liste définitive

Photo : YONHAP News

C’est maintenant officiel. Le gouvernement a finalement annoncé aujourd’hui la liste définitive des bénéficiaires de la nouvelle grâce présidentielle. Une amnistie accordée, cette fois, à l’occasion de la fête nationale de la libération de la Corée du joug japonais, le 15 août.Un total de 1 219 personnes va en bénéficier dès demain. Parmi elles, une figure qui fait l'objet d'une attention particulière de la part de la classe politique. Il s’agit de Kim Kyoung-soo, l’ex-gouverneur de la province de Gyeongsang du Sud. Il est de nouveau éligible.Cet ancien proche de Moon Jae-in, le prédécesseur de Yoon Suk Yeol, a été gracié en 2022, alors qu’il purgeait une peine de deux ans de prison. Sans être pourtant réhabilité. Son inéligibilité avait été prononcée jusqu’à décembre 2027. Or, la prochaine présidentielle est prévue pour le mois de mars de la même année.Le monde de la politique sud-coréenne spécule désormais sur son éventuel retour sur le devant de la scène, qui pourrait changer la donne au sein de l’opposition actuelle.Pour rappel, Kim avait été incarcéré pour son implication dans un scandale de manipulation de commentaires postés en ligne. Et ce à quelques mois de la présidentielle de mai 2017 et afin d’influencer l’opinion pour le compte de Moon.La liste entérinée en conseil des ministres fait également état de 55 anciens hauts fonctionnaires et hommes politiques, en majorité en poste sous les administrations conservatrices, ainsi que 15 entrepreneurs.Et pour quelque 410 000 personnes sous le coup des sanctions administratives, comme les travailleurs du transport routier et les pêcheurs, cette mesure sera supprimée ou réduite.