Le gouvernement demande à Yoon Suk Yeol d’opposer son veto à deux nouvelles lois controversées

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé, aujourd’hui en conseil des ministres, de demander au président de la République de mettre son veto à deux lois, récemment votées au Parlement. Ces textes l’ont été en dépit de l’objection du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel.L’une des deux législations doit obliger l’exécutif à offrir à tous les citoyens des bons d’achat d’une valeur de 250 à 350 000 wons, selon leurs revenus. L’autre, dite « loi de l’enveloppe jaune », vise notamment à restreindre l’action en dommages-intérêts du patronat à l'encontre de ses employés grévistes. Il s’agit en fait d’un amendement des lois liées au travail.Le Premier ministre, qui a présidé la réunion d’aujourd’hui, a justifié la décision de son gouvernement. Selon Han Duck-soo, les dispositions en question ont été adoptées unilatéralement par l’opposition et sans consensus social. Et un budget colossal de l’ordre de plus de 13 000 milliards de wons sera nécessaire pour mettre en application le premier texte. Sans pour autant pouvoir relancer la consommation.En outre, c’est au pouvoir exécutif, et non pas au pouvoir législatif, d’élaborer le budget de l’Etat et de le mettre à exécution.S’agissant de la loi dénommée de « l’enveloppe jaune », le chef du gouvernement a tenu à rappeler qu’elle avait été rejetée pendant la législature précédente et par conséquent abandonnée. Il a également pointé que le texte risque de pousser les travailleurs syndiqués à multiplier leur débrayage.