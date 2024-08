Alerte au méga-séisme au Japon : le gouvernement sud-coréen étudie la possibilité de rehausser l’alerte voyage

Photo : YONHAP News

Au Japon, l'Agence météorologique a émis une alerte sur un risque d’un éventuel séisme géant.Face à cette situation inquiétante, Séoul s’apprête à faire le nécessaire lui aussi. Une des pistes envisagée est de relever le niveau de son alerte voyage dans l’archipel.Le ministère des Affaires étrangères a annoncé hier scruter de très près l’évolution de la situation sur place. Et d’ajouter qu’il va décider des mesures à mettre en place après avoir effectué une étude générale des éléments qui doivent apparaître.Pour le moment, le ministère réexamine la liste des coordonnées de ses ressortissants dans le pays voisin. Il envoie aussi aux sud-Coréens qui s’y rendent un SMS sur les zones exposées à un éventuel tremblement de terre et au tsunami.Le Royaume Uni a d’ores et déjà invité ce dimanche ses ressortissants à s’abstenir de voyager au Japon. Quant aux Etats-Unis, ils informent les Américains des mesures de sécurité, sans avoir rehaussé leur niveau d’alerte, comme la Corée du Sud.