COVID-19 : la Corée du Sud pourrait connaître un nouveau pic fin août

Photo : YONHAP News

Le COVID-19 n’est pas encore derrière nous. Une nouvelle vague déferle, cet été, en Corée du Sud. Le pays a connu, ces dernières semaines, une forte augmentation du nombre de ses contaminés. Dans les 220 principaux établissements de santé à travers le territoire, le nombre d’hospitalisations liées au coronavirus a atteint 861 lors de la première semaine du mois d’août. C’est une hausse de 5,8 % en glissement mensuel.Un nouveau pic pourrait arriver fin août. Pourquoi en cette période ? Lors d’un entretien radio, un responsable de l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a expliqué, hier, qu’avec la fin des vacances et le retour à l’école ou au travail, les individus vont se rassembler et cela risque de faciliter la propagation du virus. En été, le fait de rester dans un espace fermé et la climatisation allumée, augmente aussi les dangers de contamination.La KDCA ne reste pas les bras croisés. Fini la rupture de kits de dépistage. Il y en a suffisamment pour tous ceux qui en ont besoin sur le marché. Et comme prévu, la campagne de vaccination va reprendre en octobre. Les groupes à haut risque seront vaccinés gratuitement.