Météo : « malbok » entre soleil et précipitations

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui - troisième journée de canicule selon le calendrier lunaire, ou « malbok » en coréen - le pays du Matin clair se réveille sous un grand soleil. Cependant, cette tendance ne va pas durer et Météo-Corée prévoit des précipitations dans toute la moitié ouest dans la seconde partie de journée, ainsi qu'à Busan et Ulsan.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait chaud. 29°C sont enregistrés à Séoul, tout comme à Jeonju, Suwon et dans les territoires insulaires de Jeju. Il fait entre 26 et 28°C sur la côte sud et dans les régions intérieures : 26°C à Daejeon et 27°C à Daegu et la minimale pour Andong avec 25°C.Dans l’après-midi, il fera 35°C dans le quart nord-ouest et 33°C dans le Jeolla et sur la côte sud. 34°C seront enregistrés à Daegu et Andong. Gangneung verra son mercure monter jusqu'à 31°C.