Les touristes étrangers vont moins à Séoul et plus à Jeju

Les touristes étrangers ont tendance à moins se rendre à Séoul et plus à Jeju ou dans d’autres villes de province. C’est ce que révèlent les données publiées aujourd’hui par l’Office du tourisme coréen (KTO).Si on regarde de près les chiffres : le nombre d’étrangers qui sont arrivés en Corée du Sud par l’aéroport international d’Incheon, celui de Gimpo et le port d’Incheon s’élève à 5 729 000, lors du premier semestre 2024. Cela représente 74,4 % de l’ensemble de touristes de nationalité étrangère. Et il s’agit d’une baisse de 8,9 points en glissement annuel. Notons que ces trois aéroports ou port sont la porte d’entrée pour la capitale et ses environs.Quant au nombre de voyageurs étrangers qui ont emprunté l’aéroport de Gimhae et le port de Busan, qui desservent la deuxième plus grande ville du pays, dans le sud-est, a été de 737 000. C’est presque identique à la même période l’an dernier.En revanche, celui de ceux qui sont arrivés au pays du Matin clair par l’aéroport ou le port de Jeju s’est multiplié par 2,3, en un an, pour atteindre 632 000.Ces données témoignent que petit à petit, les étrangers s’intéressent non seulement à Séoul, mais aussi à d’autres villes régionales de la Corée, à commencer par l’île de Jeju.Pourtant, d’après les spécialistes, des efforts doivent davantage être menés, comme au Japon ou en Thaïlande, pour que des petites villes de province deviennent de célèbres sites touristiques.