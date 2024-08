Pentagone : Washington et Séoul en étroite collaboration sur la création du Commandement stratégique sud-coréen

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis vont rester en étroite collaboration avec la Corée du Sud en tant qu'alliés concernant la création du Commandement stratégique des forces armées sud-coréennes. C'est ce qu'a fait savoir, mardi, le porte-parole du département américain de la Défense, lors d'un point presse régulier.Interrogé sur l'initiative de Séoul, Patrick Ryder a déclaré que la mise en place de cette nouvelle entité relève certainement de la décision du gouvernement sud-coréen, avant d'ajouter que ce dernier allait étroitement interagir avec son pays à ce sujet. Il a également indiqué que les deux nations continueront, en tant qu'alliés proches, à travailler ensemble en étroite collaboration. Et ce, s'agissant de la défense de la péninsule ainsi que de la sécurité et de la stabilité régionales plus larges dans toute la région indo-pacifique.En effet, l'état-major interarmées sud-coréen (JCS) et le Commandement des forces combinées Corée-USA (CFC) prévoient de mener les vérifications nécessaires à la création de ce nouveau commandement stratégique pendant les exercices militaires conjoints « Ulchi Freedom Shield (UFS) » prévus du 19 au 29 août.Placée sous la direction du JCS, cette nouvelle structure militaire aura pour mission de commander les armes stratégiques tels que les missiles balistiques de type Hyunmoo, les avions de combat furtifs et les sous-marins de 3 000 tonnes, et de dissuader l'ennemi de mener des attaques nucléaires ou avec des armes de destruction massive. Elle devrait voir le jour au second semestre de cette année.Par ailleurs, questionné sur la récente participation de la Corée du Nord à une exposition d'armement en Russie, Ryder s'est contenté d'indiquer que les USA surveillent de près les relations militaires Pyongyang-Moscou, jugées inquiétantes.