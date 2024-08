Le gouvernement veut limiter l'augmentation de ses dépenses pour 2025 en dessous de 4 %

Photo : KBS News

Le ministère sud-coréen des Finances devrait limiter le taux d'augmentation du budget de l'Etat pour l'année prochaine en dessous de 4 %. C’est inférieur aux 4,2 % initialement prévus dans son plan budgétaire à moyen terme de la période 2023-2027. C'est ce qu'ont indiqué ce mercredi plusieurs sources proches du gouvernement et du parti au pouvoir.L’exécutif, qui a augmenté le budget de cette année de 2,8 % par rapport à 2023, semble donc s'attacher à maintenir sa solidité budgétaire, et ce dans un contexte où l'on prévoit un déficit fiscal pour la deuxième année consécutive.Si le taux d'augmentation est fixé dans la fourchette de 3,5 à 4 %, le budget de l'Etat pour 2025 devrait atteindre 680 000 à 682 000 milliards de wons, soit 24 000 à 26 000 milliards de wons de plus par rapport à 2024. Si l'accroissement est réduit à un niveau proche de 3 %, les dépenses totales devraient se situer entre 676 000 et 678 000 milliards de wons. Enfin, en cas d'augmentation similaire à celle de cette année, elles pourraient baisser jusqu'à 675 000 milliards de wons.Dans tous les cas, le taux de croissance des dépenses totales de l'Etat sur les trois premières années de l'administration de Yoon Suk Yeol serait le plus bas de ceux de tous les gouvernements précédents. Cette austérité budgétaire contraste notamment avec la politique expansionniste du gouvernement de Moon Jae-in, qui avait vu les dépenses totales augmenter de 7 à 9 % annuellement.