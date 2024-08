Facultés de médecine : plus de 4 000 nouveaux professeurs à recruter d’ici 2030

Photo : KBS News

Les facultés de médecine devraient recruter au moins 4 301 professeurs de plus au cours des six prochaines années pour répondre à la hausse de leur numerus clausus. C’est ce qu’a révélé, ce matin, une analyse des enquêtes de demande déposées par 32 écoles de médecine auprès de la députée Jin Sun-mee de la commission parlementaire chargée de l’éducation.Les neuf universités nationales ont précisé qu’elles auraient besoin d’un total de 2 363 professeurs supplémentaires, dont 421 en médecine fondamentale et 1 942 en médecine clinique, d’ici 2030. Elles ont indiqué qu’il manquait déjà 115 et 577 professeurs pour ces deux domaines pour l’an prochain. Les 23 universités privées ont estimé, quant à elles, le nombre de professeurs à recruter à 316 en médecine fondamentale et à 1 622 en médecine clinique.Le ministère de l’Education avait annoncé, de son côté, qu’il augmenterait de 1 000 le nombre d’enseignants à temps plein dans les universités nationales sur trois ans. Cependant, l’élue du Minjoo, la première force de l’opposition, a indiqué qu’il y avait un grand écart entre ce chiffre et le nombre de nouveaux professeurs exigé par chaque établissement.