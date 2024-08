Le nombre de nouveaux emplois franchit le cap des 100 000, une première en 3 mois

Photo : YONHAP News

En juillet, le nombre de personnes employées en Corée du Sud s’est élevé à 28,85 millions. Soit une augmentation de 172 000 par rapport au même mois de l'année dernière. C'est la première fois en trois mois que sa hausse en glissement annuel franchi la barre des 100 000.Le pays du Matin clair avait dénombré 173 000 nouveaux emplois en mars, puis 261 000 en avril. Mais le chiffre avait chuté à 80 000 en mai et à 96 000 le mois suivant.Ce rebond du marché du travail est essentiellement attribuable à la hausse du travail chez les personnes âgées. En effet, le nombre d'emplois a augmenté de 278 000 pour les 60 ans et plus, contre 110 000 chez les trentenaires et 23 000 chez les cinquantenaires. La tranche de 15 à 29 ans a même accusé un recul de 149 000 emplois.Par secteur, la construction a connu une baisse pour le troisième mois consécutif avec 81 000 emplois de moins en juillet par rapport à un an plus tôt. Le secteur manufacturier, qui avait maintenu une tendance haussière pendant sept mois, a également vu son nombre d'emplois diminuer de 11 000. En revanche, des hausses ont été enregistrées dans les secteurs de la santé et des services de bien-être, des TIC ainsi que des transports et de l'entreposage.Le taux d'emploi des individus âgés de 15 ans et plus a été de 63,3 %, soit une hausse de 0,1 point en glissement annuel. Il s'agit du chiffre le plus élevé jamais enregistré pour un mois de juillet depuis le début des statistiques mensuelles en juillet 1982.Quant au nombre de chômeurs, il était de 737 000, soit une baisse de 70 000 sur un an. Le taux de chômage a diminué de 0,2 point pour s'établir à 2,5 %.