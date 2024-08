Travailleurs domestiques étrangers : 157 foyers sélectionnés pour le projet expérimental

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul a annoncé, ce matin, qu’elle avait sélectionné 157 foyers parmi 731 qui avaient postulé pour son projet expérimental de « travailleurs domestiques étrangers ».Les familles monoparentales, les couples à deux revenus, les foyers avec deux enfants ou plus et les femmes enceintes ont été choisis en priorité. Un total de 89 foyers, soit plus de la moitié des familles sélectionnées, souhaitent utiliser ces services quatre heures par jour. Et 60 comptent en profiter huit heures, et huit autres six heures par jour. La période d’utilisation préférée est de six mois, suivie de trois à cinq, puis de un à deux mois.Les services sur mesure seront discutés avec chaque ménage lors de la signature du contrat. Au cas où des services non discutés en amont seraient nécessaires, il faudra passer par un centre de services de prestataires. Les foyers commenceront, dès le 3 septembre, à profiter de ce programme.Le ministère de l'Emploi et du Travail et la municipalité répondront aux plaintes déposées par les familles et surveilleront leur niveau de satisfaction.Pour rappel, cent femmes philippines étaient arrivées, le 6 août, au pays du Matin clair dans le cadre de ce projet. Agées de 24 à 38 ans, elles ont déjà suivi une formation en la matière dans leur pays. Elles parlent couramment l’anglais, et sont censées pouvoir communiquer en coréen jusqu'à un certain niveau.