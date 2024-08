Kakao Pay transmet des informations de ses clients à Alipay

Photo : YONHAP News

Kakao Pay a transféré des informations de ses clients, sans leur consentement, à la plateforme de paiement chinois Alipay. C’est ce qu’a révélé, hier, le Service de supervision financière (FSS).Depuis avril 2018, 54,2 millions de données personnelles de 40,45 millions de personnes auraient été transmises vers la plus grande application de transfert d’argent en Chine. Elles comprennent non seulement l’identifiant de Kakao ou le numéro de téléphone portable cryptés, mais aussi le détail des achats avec des cartes enregistrées par des utilisateurs.Lors d’un achat sur le site de commerce chinois AliExpress, les consommateurs peuvent payer avec Kakao Pay. Et, ce, grâce à un partenariat de coopération signé entre les deux entreprises. Ce dernier permet, en effet, d’avoir recours aux services de l’entreprise sud-coréenne dans 81 millions de commerces affilés d’Alipay. Le FSS a aussi remis en question le transfert d’informations de clients qui n’ont même pas effectué des paiements à l’étranger.Cependant, Kakao Pay a réfuté ces accusations, en arguant qu’il s’agissait d’une procédure normale pour l’utilisation de services de paiement en ligne. Avant d’afirmer avoir fourni les informations nécessaires au paiement à son partenaire chinois selon l’accord de fourniture d’informations signé avec ce dernier. D’après lui, dans ce cas, le consentement des clients n’est pas légalement obligatoire. La société sud-coréenne a ajouté que ces données étaient bien cryptées et utilisées uniquement pour prévenir le paiement frauduleux.