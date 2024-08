VOA : Pyongyang démantèle les voies ferrées de la ligne Gyeongui dans le parc industriel de Gaeseong

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a démantelé les voies ferrées de la ligne intercoréenne Gyeongui, situées dans l'enceinte du complexe industriel de Gaeseong sur son territoire, ainsi que des bâtiments annexes adjacents. C'est ce qu'a rapporté, ce mercredi, la Voix de l'Amérique (VOA) avec à l'appui des photos satellites.Sur ces images prises récemment par la société américaine Planet Labs, un bâtiment blanc, situé à environ 200 mètres de l'entrée sud du site, est partiellement démoli avec le toit et les murs extérieurs enlevés. Les trois voies ferrées devant ce dernier sont également démantelées. Un autre bâtiment annexe, situé à environ 1,2 kilomètre à l'ouest en direction de Gaeseong, a lui aussi disparu.La radio américaine a indiqué que ces infrastructures étaient intactes sur les photos prises le 14 juillet dernier, avant d'ajouter que les travaux de démantèlement auraient eu lieu au cours des trois dernières semaines.Entre 2002 et 2008, le gouvernement sud-coréen avait accordé des prêts en nature d'une valeur d'environ 132,9 millions de dollars à la Corée du Nord pour soutenir la construction des voies ferrées des lignes intercoréennes Gyeongui et Donghae, des routes et des gares. Ainsi, il est probable que installations démolies comportent les équipements et les matériaux fournis par Séoul à l'époque.Pour rappel, en décembre 2023, le dirigeant nord-coréen avait appelé à définir la Corée du Sud comme l’Etat le plus hostile à son pays dans la Constitution. En janvier dernier, Kim Jong-un avait également ordonné de détruire de manière irréversible toutes les connexions matérielles entre les deux Corées. Dans la foulée, le régime avait installé, le même mois, des mines sur les routes longeant les lignes Gyeongui et Donghae, avant d'y enlever des lampadaires en avril.