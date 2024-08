Samsung Electronics : nouvelle grève à partir de demain

Photo : YONHAP News

Le syndicat national de Samsung Electronics (NSEU) lancera demain une autre grève de quatre jours, alors que beaucoup d’employés profitent de la journée nationale de libération de Corée, le 15 août, pour faire le pont.Le plus gros syndicat du conglomérat a déclaré, hier, qu’il pourrait nuire à la production pendant une courte période, car les employés de relève seraient absents et ceux de bureau ne pourraient pas soutenir la ligne de production.Le NSEU avait organisé une grève, le 8 juillet, et avait négocié avec son patronat sur la hausse des revenus et l’amélioration de la prime de performance globale (OPI). Ils n’avaient toutefois pas trouvé de terrain d’entente. Les membres du syndicat étaient retournés à leur place en 25 jours, mais avaient prévu des grèves surprises.