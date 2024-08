Musée de l’indépendance : le Minjoo propose une loi permettant la destitution de son directeur

Photo : YONHAP News

Alors que la controverse ne cesse d'enfler autour de la nomination de Kim Hyung-suk au poste de directeur du Musée de l’indépendance, le Minjoo a présenté des propositions de loi visant à le faire partir.Park Yong-gap, député du premier parti de l'opposition, a annoncé aujourd'hui avoir proposé un amendement de la Loi sur le Musée de l'indépendance, prévoyant une procédure de destitution contre le directeur de l'institution en cas de violation d'une loi.Selon cette proposition, quiconque diffuse de fausses informations à travers des rassemblements, des publications ou des médias ou nie, déforme et fabrique des faits historiques sera disqualifié pour prendre les rênes de l'institution. Le texte autorise également le Parlement à engager une procédure de destitution à l'encontre du directeur si ce dernier enfreint la Constitution ou une autre législation dans l'exercice de ses fonctions.Hier, l'élu du même parti de centre-gauche, Kim Jun-hyuk, avait déjà présenté une proposition de loi dans la même veine. Elle permet au conseil d'administration du Musée de l'indépendance de recommander au chef de l’Etat la révocation de son directeur si ce dernier justifie une vision coloniale de l'Histoire.Pour rappel, Kim Hyung-suk a été nommé par Yoon Suk Yeol à la tête du Musée de l’indépendance le 6 août dernier. Il est accusé par certains d'adhérer à une idéologie appelée « New Right », ou la Nouvelle droite, qui défend souvent la colonisation japonaise de la Corée. Et des voix continuent de s'élever pour réclamer son départ.