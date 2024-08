Tensions au Moyen-Orient : l’ambassadeur sud-coréen à l’Onu appelle à une reprise des négociations

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur de Corée du Sud à l'Onu a appelé, mardi, à un arrêt immédiat des conflits autour de la bande de Gaza.Lors d’une réunion du conseil de sécurité sur la Palestine, tenue le même jour, à New York, Hwang Joon-kook a salué le communiqué commun des Etats-Unis, de l’Egypte et du Qatar qui exhorte le Hamas et Israël à reprendre les négociations, le 15 août. Il a souligné que le premier devrait y participer et qu’Israël devrait, de son côté, respecter les conditions requises par une résolution onusienne. Le Conseil de sécurité de l’Onu avait adopté, le 10 juin, un texte sur un cessez-le-feu en trois phases.D’ailleurs, un raid israélien avait frappé, samedi dernier, une école à Gaza, tuant une centaine de civils. Le représentant sud-coréen a manifesté ses inquiétudes à propos des frappes par Israël sur des établissements privés.