Photo : YONHAP News

La Russie a donné 447 chèvres et boucs à la Corée du Nord sur fond de renforcement de leur coopération militaire. C’est ce qu’a rapporté, hier, le magazine hebdomadaire américain Politico.Selon un communiqué de presse publié par l’agence vétérinaire et phytosanitaire de la Russie, ces animaux ont été envoyés depuis l’oblast de Leningrad vers Rason, une ville nord-coréenne située à la zone frontalière russo-chinoise. Et, ce, pour fournir des produits laitiers aux enfants du royaume ermite.La KCNA a fait part, de son côté, de la construction d’un établissement d’élevage de chèvres à Nampo, faisant entendre l’envoi de bétail par Moscou.