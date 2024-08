Enlèvements de civils par Pyongyang : une organisation nippone envoie une vidéo au Nord

La Comjan ou la Commision d'enquête sur les Japonais disparus probablement à cause de la Corée du Nord a envoyé des documents audiovisuels au nord du 38e parallèle à travers une association de transfuges. C’est ce qu’a rapporté, aujourd’hui, le Sankei Shimbun.L’organisation japonaise a produit un film sur Megumi Yokota, l’une des victimes symboliques d’enlèvements par Pyongyang. Elle y a ajouté des sous-titres en coréen et des informations sur l’identité des kidnapés. Elle a aussi envoyé un message indiquant qu’elle rembourserait ceux qui fournissent des informations sur eux.A en croire au journal japonais, l’association sud-coréenne, qui dispose d'un réseau assez étendu au Nord, a déjà transmis ces documents et des photos de 530 disparus à des personnes susceptibles de l’aider.