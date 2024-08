Chuseok : la fête de la pleine lune et des moissons pourrait être célébrée à la Maison Blanche

Photo : KBS News

Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons, est l’une des plus grandes célébrations traditionnelles de la Corée avec Seollal, le Nouvel an lunaire. Cette dernière pourrait être célébrée, le mois prochain, à la Maison Blanche. Le 17 septembre, le jour-même de Chuseok, à 17h, au bâtiment du bureau exécutif Eisenhower.Ce sont les actuels et anciens employés de la présidence américaine qui ont pris cette initiative. Un e-mail a été envoyé aux personnalités d’origine coréenne, les conviant à venir habillées en hanbok, le costume traditionnel du pays du Matin clair. A savoir que ce courrier électronique a été envoyé pour vérifier l’identité des invités pour leur entrée à la White House et que l'organisation de l’événement n’a pas été confirmée. S’il se tient réellement, ce sera une première. Il est vrai qu’une cérémonie y avait déjà été organisée, en janvier, pour célébrer le Nouvel an lunaire pour tous les pays asiatiques qui le fêtent. Et ce, en présence du président Biden. Mais jamais Chuseok n’avait jusqu’à présent été félicité à la Maison Blanche.De l’avis des experts, à l’approche des présidentielles, sa tenue serait aussi faite pour prendre en compte les électeurs d’originaires d’Asie, et notamment ceux de la Corée du Sud.