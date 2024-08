Koryo Tours : la Corée du Nord rouvre en décembre ses frontières aux voyageurs étrangers

La Corée du Nord aurait de nouveau décidé d’autoriser les voyageurs étrangers à fouler son sol. C’est ce qu’on a appris du site web de Koryo Tours, agence de voyage spécialisée dans les circuits touristiques au nord du 38e parallèle.Ce voyagiste, basé à Pékin, a en effet annoncé, hier, que le tourisme des étrangers au Nord allait reprendre, en décembre, dans la ville de Samjiyon, située près de la frontière chinoise et du mont Paekdu.Le tour-opérateur s’est alors réjoui de pouvoir faire cette annonce, après quatre ans d'attente. Et d’ajouter que d’après son partenaire nord-coréen, les itinéraires et les dates allaient être connus dans les semaines à venir.Samjiyon est l'un des sites touristiques les plus célèbres du royaume ermite. Kim Jong-un s’y était rendu le mois dernier dans le cadre d’une inspection de terrain.Selon l’information relayée par les médias locaux, le dirigeant suprême a alors affirmé que « le district touristique et culturel du mont Paekdu, devant être inauguré dans un avenir proche, deviendrait certainement un haut lieu de charme atypique pour les amis étrangers ».L’Etat communiste a commencé, l’an dernier, à rouvrir ses frontières verrouillées, début 2020, pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Depuis, il a accueilli plusieurs groupes de touristes russes. Mais les Chinois, eux, n'ont pas encore pu y rentrer.