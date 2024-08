Acier laminé à chaud : les produits sud-coréens ne sont pas visés par l’enquête anti-dumping de l’UE

Photo : YONHAP News

L’Union européenne (UE) a lancé, le 8 août, une enquête anti-dumping sur certains produits d’acier laminés à chaud, importés du Japon, d’Egypte, d’Inde et du Vietnam.Cette investigation fait suite à une plainte déposée par Eurofer, l'association européenne de l'acier. Celle-ci avait demandé, en juin, l’imposition de droits anti-dumping sur ces produits venant de ces quatre pays.Dans son dossier de demande, la fédération des sidérurgistes européens n’a pourtant pas accusé la Corée du Sud et Taïwan de dumping. Selon elle, même si ces deux Etats exportent en plus grande quantité vers l’Union européenne, leurs expéditions restent toujours inférieures à celles de leurs quatre concurrents incriminés. En outre, leurs produits sont vendus à des prix plus élevés.Il en ressort que l’industrie sud-coréenne concernée pourra désormais améliorer sa compétitivité concernant son prix sur le marché du Vieux Continent.