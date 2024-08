La Corée du Sud célèbre le 79e Gwangbokjeol

Photo : KBS News

Aujourd’hui, c’est la 79ème édition du Gwangbokjeol. Tout au long de la journée, des manifestations se déroulent un peu partout à Séoul afin de célébrer l’indépendance de la Corée de l’occupation japonaise.A 11h, au pavillon Bosingak, un total de 500 personnes, dont des descendants des militants pour la libération, est attendu.Parmi eux, Huh Mimi ne peut qu’attirer l’attention. Puisqu’aux récents JO d’été de Paris, cette jeune judokate avait remporté une médaille d’argent. Née en 2002 à Tokyo d’un père coréen et d’une mère japonaise, elle est l'une des descendantes de l’indépendantiste Huh Seok. Elle a abandonné sa nationalité japonaise en 2021 et a intégré l'année suivante l’équipe nationale de judo de Corée du Sud.A 18h, devant l’Hôtel de ville, une bibliothèque en plein air proposera des livres sur le Gwangbokjeol. Les amateurs de musique, eux, pourront assister à partir de 19h30 à un concert commémorant la 79ème journée de la libération au Dongdaemun Design Plaza. La soprano Hwang Su-mi montera sur scène pour chanter la liberté et la paix.